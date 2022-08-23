北部新冠肺炎BA5疫情再起，高雄依照過往趨勢，多半落後2至3週，市長陳其邁示警，高雄疫情仍是六都最低，但這一兩天與上週同期增加到1至3％，微幅上揚已出現警訊。但時間換來的疫苗覆蓋率、群體免疫、盛行率，此次高雄的疫情不會像BA2大流行那般嚴重。

陳其邁表示，從BA2經驗來看，高雄疫情流行落後北部大概2至3週，也因此高雄人群體免疫或每人身體免疫效價較高。在疫苗覆蓋率或高雄盛行率平均20％左右的條件下，高雄疫情不會像BA2上揚的比例高和快。

衛生局表示，高雄市今天新增2179例本土個案，高雄疫情已有3個月11周明顯趨緩，這一兩天對照上週已微幅上升，疫情呈現「低檔波動」 ，南部社區逐漸受影響而有相對波動狀態。

針對學校即將開學教育局表示，開學前已請學校針對環境及經常接觸設施清潔消毒，同時盤整防疫物資。校園快篩安全存量仍有50％，呼籲家長帶5至12歲孩子接種第2劑疫妙，12至18歲青少年接種第三劑疫苗。開學後，將進行門禁管制，室外維持開放民眾，學生在校不開放。

教育局還說，9月12日開始實施校園防疫新制，確診者及快篩陽者進行7天居家照護，期滿無症狀才能入校上課。確診者同班同學及老師，摘口罩共同活動15分鐘以上者提供一劑快篩，使用時機為班上學生確診或快篩陽第二天進行快篩。

至於各級學校防疫假別，教育局表示，確診、陽姓快篩或居家隔離者，教職員請公假或防疫隔離假。學生防疫隔離假，自主防疫期間請自主防疫假，身體不適或快篩陰性仍有疑慮者可請防疫假。住宿生防疫措施，確診同寢室室友比照同住親友，高中以下居隔及自主防疫不入校，大專院校確診不入校，居家隔離不入班上課。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，預估ba5在年底前有一個月高峰期，每日約有3至6萬人染疫。民眾質疑現行疫苗對於變種病毒的有效性，鍾飲文強調國人仍應提升各年齡層的疫苗覆蓋率，以外國研究來看，疫苗對於預防重症還是有8成以上保護力。