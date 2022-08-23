台南市昨（22）日爆發恐怖殺警案，曹姓、涂姓員警在追捕竊盜通緝犯時，遭兇嫌林信吾襲擊，不幸殉職，隨後警方徹夜追捕，今日凌晨成功將人逮捕歸案。不過46歲的林信吾被發現，過去因犯下強盜案被判刑7年10個月，本月15日從明德外役監逃獄，已在外竄逃1周，引起各界震驚，質疑法務部未公開相關資訊才造成此次悲劇。戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今（23）日就在臉書上猛轟徐國勇，直言「在爭警政人事權的時候動作頻頻，要做實事時兩手一攤」。

趙少康在臉書上表示「警政獄政螺絲掉滿地 法務部、內政部不能卸責」，趙少康坦言，昨日兩名年紀輕輕的警察被林姓兇嫌殺害，令人聞之心痛不捨，所有人也大力支持警方速查嚴辦，隨著林姓兇嫌落網，整起事件暫告一段落，但過程卻是錯誤百出，該公布的嫌犯沒公布，公布的卻是非關事件的嫌犯，顯然警政、獄政螺絲掉滿地，內政部跟法務部都必須好好檢討。

趙少康提及，先是警方公布錯誤通緝犯徒增大眾恐慌，而真兇林姓兇嫌本來15日就該回監獄報到，但直到一周後的今天還被網友抓到「通緝犯資料查詢系統」根本查不到他，簡直是「公文跑得比逃犯慢」，如果早點公布資料，就有機會早日抓回逃犯、或讓警方加強警戒，完全有可能阻止這場憾事發生，對此法務部、內政部難卸其責！

趙少康也痛批「上頭督導不嚴，底下人做事自然螺絲掉滿地」，更點出，還記得徐國勇上任後整整1年沒開治安會報，面對立委江啟臣質詢「誰是治安會報執行長」時，徐連執行長就是自己都不知道，被抓到才來補漏。趙少康猛轟徐國勇「在爭警政人事權的時候動作頻頻，要做實事時兩手一攤」。

最後趙少康說，即便嫌犯落網，也不可船過水無痕，該檢討的必須檢討，員警的訓練、用槍時機都必須加強訓練，不要再讓警察每次開槍就要寫一堆報告，這樣誰敢開槍？趙少康也呼籲「應該仿照美國，讓警察配置電擊槍壓制罪犯」，強調：「為何會公布錯誤嫌犯、該公布的嫌犯卻延宕公布？都必須要懲處並提出改進方案，否則怎麼對得起兩位殉職的年輕員警？」