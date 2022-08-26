原披綠袍參選桃園市長的林智堅，因身陷多項爭議退選，更被台大、中華大學「雙殺」判定論文抄襲、撤銷碩士學位，引發熱議。中廣董事長趙少康忍不住質疑「蔡英文腦袋怎麼了？」強調蔡諸多認知與判斷都和常情相悖，「腦袋不清的蔡英文，才是台灣最大的風險和危機」。此說法引熱議，大批網友卻認為蔡「頭腦很清楚」，因為她所做一切目的都是為了鞏固權力。

趙少康昨日（25）在臉書發文質疑「蔡英文腦袋怎麼了？」表示繼台大之後，「小英男孩」林智堅也被中華大學判定論文抄襲且情節重大，蔡英文還要不要民進黨舉黨維護林的「清白」？蔡已改寫了「清白」的定義，嚴重的褻瀆了「清白」兩字。

趙少康指出，蔡英文的腦子跟邏輯很奇怪，跟一般人剛好相反，你認為抄襲的，她認為沒有抄襲；你認為不清白的，她認為清白；你認為吳釗燮、陳吉仲該換掉，她認為吳釗燮、陳吉仲是寶貝；你認為陳明通亂講一通，她認為陳明通樣樣都通；你認為對台灣好盡量不要去惹老共，她認為做刺蝟、做豪豬台灣什麼都不怕；她就連對自己博士學位的態度也很奇怪，外界質疑她的博士論文，她為什麼不站出來辯白？她不是最瞭解自己的論文嗎？她不是說她應該得1.5個博士學位嗎？

這篇文章湧入約1萬人按讚、逾820則留言與超過260次留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「她腦袋清楚得很，一切都是為了鞏固權力」、「聰明人當然都看懂：她絕不是腦袋不清楚、邏輯有問題，她是私心極極重，權力慾極極大，在這兩種思維主導下，所有的不合理、不妥當，她通通強詞奪理，硬拗為合理、正義而執意去做」、「她腦袋很清楚啊，為了保持清白，才需要封存30年啊」、「蔡英文腦袋沒問題，藉著林智堅，其實是在救她自己！」