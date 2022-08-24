法務部為政黨服務？台南近日發生外役監逃犯殺死2警案震驚社會，但法務部卻似卸責稱該嫌犯只是「逾假不歸」，引起社會各界一片質疑聲浪。中廣董事長趙少康痛批，法務部早在2014年就曾說「逾假不回歸即是脫逃」，民進黨根本鄉愿治國。反觀對宜蘭縣長林姿妙就急著起訴，「偵查不公開」原則全拋開，痛批「根本就是為民進黨開的法務部！」

趙少康今(24日)在臉書以「民進黨開的法務部，卸責逃獄犯，追殺林姿妙」為主題發文指出，昨(23)日殺警嫌犯林信吾被數十位警察弟兄包圍逮補，讓民眾總算能放心，實在是大快人心，也感謝警察同仁必須加班到深夜圍捕，但昨天法務部面對外役監逃獄犯，竟然說只是「逾假不歸」，不是「逃獄」。

他表示，翻閱過去紀錄，法務部在2014年6月24日就曾經發過新聞稿，標題赫見「放假探親，逾假不回歸即是脫逃」，按此定義，林嫌明顯就是「脫逃」！法務部到底是忘記了，還是害怕想起來？另外，蔡政府任內還有38位死囚沒有執行，其中還有3位是殺警被判死刑，按照游錫堃「我支持廢死，但這個必須判死」的邏輯，蔡政府早該執行，我國目前還是有死刑存在，拖著不執行，就是法務部瀆職。

趙少康強調，民進黨支持廢除死刑，法務部當然不敢執行死刑，畢竟現在民進黨掌握國家大權，號令天下莫敢不從。但民進黨既然支持廢死、想過的法案也沒有過不了的，就推動修法並告訴民眾現存的死刑犯該怎麼處理才對，怎麼現在都不敢講話了？由此可見民進黨根本是鄉愿治國，把自己的價值觀凌駕於法律之上，拖著死刑不執行，完全就是騙票和稀泥。

他質疑，逃犯問題，法務部不檢討還找藉口，殺警死刑犯也不執行，這都是攸關社會安全的問題卻拖著不處理，反而是上週蔡英文才到宜蘭說要贏回宜蘭，這週法務部就眼巴巴地起訴林姿妙，把「偵查不公開」的原則全都拋到九霄雲外，細節全都上報，法官未審就已經先透過媒體入人於罪，實在很荒謬。

趙少康痛批，選在此時爆料林姿妙，法務部之心，人盡皆知，一是為了掩蓋法務部處處破口，二則是為了討好民進黨年底選情。如今的法務部不是全民的法務部，「根本就是為民進黨開的法務部，實在很可惡！」

網友也深有共鳴：「五院非全民之五院，皆掌控在民進黨手中，黨國不分亂亂亂啊！」、「官字兩個口，說偵查不公開和可公開都是他們說的」、「政治鬥爭追殺清算，可惡至極」、「真的非常心痛，培養一個警察是多麽的不容易」、「轉移焦點帶風向，一直是雙標黨的強項！」。