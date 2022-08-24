阿中語錄溫故知新！國民黨台北市長參選人蔣萬安日前要求民進黨台北市長參選人陳時中公開3+11會議紀錄，陳時中23日表示他說過這件事「我負全責」、不會推給別人；還說「大家有沒有想過，高端也許有一天要往外賣，如果對於國產新藥不保護，將來怎麼在國際上競爭？」新舊幹話齊發讓PTT鄉民看了全怒，狂酸：「具體負責了什麼？」、「負責選市長」、「如果更大的包是不是要選總統才夠負責」。

陳時中23日參觀兒福聯盟活動受訪時表示，他第一時間就說沒有會議紀錄，但決定後就對外公告相關程序辦法，行政單位並不是每件事都要做會議紀錄，會議紀錄主要是將來事情有問題的時候，大家不認帳時要查，跟立法院合議制不一樣，每字每句都記下來。

陳時中指出，行政單位最主要是負責，唯一有意義的時候是「我出來講3+11不對」，此時才要查會議紀錄，但他對外講此事時強調「我負全責」，相關主持會議和對外公布都會負責，不會推給別人，「但監察院也希望我們說明更清楚，將來相信衛福部也會這樣做。」

至於高端疫苗的價格是否可以揭露？陳時中則說，「大家有沒有想過，高端也許有一天要往外賣？如果對於國產新藥不保護，將來怎麼在國際上競爭？」國內外價格都要保護，保留競爭可能性，如果今天公布高端在國內賣多少錢，下個國家就會要求比較低，事實上大家從總預算內看購買劑數就知道，可能差個10塊錢，大概就在範圍內。

PTT鄉民怒轟：「都說不用記錄了，你還想負責唷」、「害死那麼多人要怎樣負責，切腹嗎」、「那就是沒責任」、「說要負責就快負責阿，嘴巴說說是怎樣」、「還有人相信他？」、「又負責了，我就問到底負了什麼責？負責選台北市長？」、「具體來說負責了什麼呢？」、「這個幹話還要騙多久」、「這咖怎還跳針我負責」、「五百萬劑差個十塊就五千萬了」、「『陳宗彥主持會議』噁心」、「上一個說要負責的小智...」。

還有人酸，「嘴巴負責，黑箱到底」、「死了幾千人，你要負責啥」、「還好當指揮官被看透，不然還能繼續騙」、「負責選市長」、「如果更大的包是不是要選總統才夠負責」、「跟小智一樣，退選」、「就這樣沒事？監察院也幫你背書不查？」、「我負責選舉，候選人資格不會推給別人」、「負責到可以選北市，視林佳龍為無物」、「期待這貨會講人話真的是浪費大家時間」。