年底九合一選舉越來越接近，台北市長選戰也備受關注，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中及民眾黨支持的台北市副市長黃珊珊形成「三腳督」。對此，戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今（26）日就在臉書上力挺蔣萬安，更爆出了對方對於年底選戰的勝選策略，表示「目標是靠做實事、端出針對不同地區、年齡層的政策，積極為市民服務，爭取所有人的認同」，引發討論。

趙少康在臉書上表示，他對蔣萬安印象最深刻的是「善良是一種選擇」，趙少康也說，蔣萬安和他分享初次選舉時的經驗，當時蔣萬安受到黑函、負面選舉的攻擊，團隊也在討論要不要用負面選舉的方式以其人之道，還治其人之身。趙少康指出，「最後蔣萬安決定用正面的方式選舉，這一次，他也依然堅持用正向的方式參選，我相信他堅持的價值，選民終究會看到」。

趙少康提及，陳時中不願意公開疫苗採購資料，更以「蔣萬安是疫苗調閱小組的召集人」為由拖蔣萬安下水，蔣萬安澄清，當時陳時中只給他兩個選擇，一是什麼都沒得看、二則是只能看三分之二都被塗黑的文件，根本是在規避檢查。蔣萬安看得很細，發現這些資料雖然有保密條款，但也有「除外條款」，受當地法規、政府監督時是可以公佈的，蔣萬安當場提出異議，讓陳時中一句話都講不出來。

趙少康坦言，陳時中在當衛福部長時，雙北疫情最為嚴重，陳時中沒有照顧台北，仍然堅持疫苗要「平均分配」，所做所為都充滿著政治考量、意識形態，甚至衛福部污名化萬華、讓民眾淋雨排隊等快篩，封存疫苗採購文件30年種種作為，都深深烙印在台北市民的記憶裡，趙少康更轟「如今陳時中還厚著臉皮想選台北市長，相信台北市民不會認同」

趙少康最後也爆出，對於台北市選戰「三腳督」蔣萬安的勝選策略，蔣萬安認為「他會在藍營的基礎上積極拓展票源，目標是靠做實事、端出針對不同地區、年齡層的政策，積極為市民服務，爭取所有人的認同」，趙少康也認同，蔣萬安既真誠又實在，同時也祝福蔣萬安參選台北市長一切順利。