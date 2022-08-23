台南殺警案震驚全台，不少警察擔心開槍恐引發後續訴訟問題，新北市議員林金結今在議會質詢時表示，警方因執勤涉訟，一庭只補助5萬元根本不夠，要求新北市警局要當員警後盾，給予完善的支持系統，全額支持律師費。警察局長黃宗仁表示，中央與地方都有相關預算編列，還有民間警友會支應，律師費用可以全額補助。

新北市議會今日舉行第一、六審查會業務報告，因為發生台南殺警事件，警察局成今日質詢主角。

新北市議員林金結表示，內政部長徐國勇說「大膽用槍、絕不客氣」、「對空鳴槍、不用寫報告」，但現階段員警只要用槍就是要寫報告，認為徐國勇是「練肖話」。

新北市警察局長黃宗仁表示，這確實是基層員警很大的顧慮，這需要經過立法的程序對員警比較有保障。

黃宗仁說，警察的安全代表人民的安全，警察需要的不僅是裝備，還需要內心的尊嚴跟自信，只要員警是依法使用警械，他的目的跟手段都是為了保護市民的安全，不管是體制內或體制外，黃宗仁允諾新北市警局都會給予100％的支持，如果員警不敢使用警械，受害的是全體市民。

林金結則舉過往員警因為開槍導致歹徒或同行人受傷上法院的判決結果，包括桃園市八德分局、楊梅分局警員，都遭到法院判刑。

林金結認為，內政部長對第一線員警值勤現狀完全不了解，遇到事情講大話「理想很美好 現實很骨感」，中央需要檢討員警執勤的用槍時機相關法規。

林金結說，地方第一線請新北市警察局全額補助員警上法院需要的律師諮詢費用，目前一庭只有補助5萬元根本不夠，要求新北市警察局必須當員警的後盾，給予完善的支持系統，讓警察在執行時無後顧之憂。

黃宗仁說，中央與地方都有相關預算編列，還有民間警友會支應，律師費用可以全額補助；新北市警局補充，目前一庭經費6.5萬元，全額補助沒問題。