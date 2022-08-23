飯糰是常見的國民美食，農糧署為推廣米食，將舉辦第1屆「台灣天糰爭霸戰」，廣邀各界高手以「產銷履歷稉型白米」為主原料，研發具創意、美味及商品價值的特色飯糰，冠軍可獲獎金10萬元，並與連鎖超商或食品業者合作，推出「聯名冠軍飯糰」上市銷售。

農糧署為重塑傳統米食新價值，提供國人多元且便利的米食新選擇，陸續舉辦全國性碗粿、炒飯競賽，獲得熱烈回響，產品上架銷售後，創造1億元的營業額。

今年以飯糰為主題，分為「元氣飯糰」及「魅力飯糰」兩組，參賽飯糰必須以產銷履歷國產稉型白米，製成含米量60％以上飯糰參賽。其中，「元氣飯糰組」需以未經調味的白飯為基底，搭配國產特色食材，製作特色及口感兼具的飯糰；「魅力飯糰組」則以經配料、醬料混搭製成調味飯體為基底，搭配國產食材，製作獨創性及時尚美感兼具的飯糰參賽。

農糧署將邀請專業評審，依據參賽飯糰的風味口感、食材使用、未來商品化應用性等標準，評選出12款得獎飯糰，並協助得獎店家進行整合性行銷。

台灣天糰爭霸戰即日起開放報名，10月5日截止，賽事分為區域賽和全國賽兩階段，區域賽預定於11月中旬分別在北、中、南、東舉辦，方便選手就近參賽，兩組各評選12隊入圍晉級全國賽，全國賽將於11月底前在台北舉行，選出冠、亞、季軍及優選飯糰。

農糧署表示，希望透過各路高手的超群技藝，重新賦予飯糰米食新價值，提供國人健康美味，且便利即食的新選擇。