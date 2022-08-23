高苑科大日前被爆出菲律賓學生淪學工，已被教育部列為專輔學校，然校內教職員自救會今(23)日為了董事會捐資和代理校長正當性等問題，到教育部陳情，並強力訴求學校並未經由人力仲介從事違法招生，以及校方已4個月沒有發薪水。教育部則回應，除了依法向法院聲請解除全體董事職務，針對欠薪，也裁處罰鍰至改善為止。

高苑科大觀光事業系主任胡承楷表示，高苑科大創校33年，教學正常，最近幾次教學品質查核並無太大問題，唯一問題是受少子化影響，招生不易，導致財務困難，因此校方努力開拓生源，包含招收境外生與開辦新南向產學專班等，以樽節開支，預估再3年左右，財務可達收支平衡。

胡承楷說，可是原董事會無意繼續經營，因而由2月上任的新董事會接手，但第11屆董事會接手經營學校的目的很明顯，就是要取得土地與建物等校，用來改辦長照或幼教機構牟利，所以不只拒絕捐資、欠薪，更導致校內所有生活設施運作停擺，甚至教職員工薪水已4個月沒有核發。

胡承楷提到，教職員自救會與學生今日特地北上到監察院與教育部陳情，就是為了保護師生權益，為此共提出5大訴求：教育部行文法院以最快速度解散董事會、請教育部盡快協助解決住宿學生等生活問題、前空軍副司令中將張延廷為代理校長的聘任案無效、臨時董事會與正式董事會必須依法運作、撤銷對該校的3大行政缺失認定。

教育部回應，高苑科大董事會上任後，未依111年4月28日董事會議決議承諾捐資，因此以已依《私立學校法》第25條規定，向法院聲請解除全體董事職務在案。

教育部也說明，因該法人仍未於8月18日前依承諾捐資新台幣1億元，已再向法院補充聲請理由，請法院加速審理，若法院同意解除全體董事職務，將先由臨時董事代行董事會職權外，後依法重組董事會。

至於積欠薪水部分，教育部強調，依教師待遇條例規定對學校裁處罰鍰，如學校持續未改善，將依前開條例規定，依次裁處罰鍰至改善為止。

教育部也表明，持續督促該法人依承諾捐資，以維持學校正常運作，並維護教職員工生權益。