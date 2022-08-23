台南市殺警案造成2名員警殉職，立法院長游錫堃對此怒喊「反對死刑，但殺警察要判死刑」。新黨台北市議員侯漢廷今(22日)在《新聞大白話》節目指出，過去3起殺警案兇手如今也活得好好的，說明民進黨的做法就是一邊不執行死刑討好人權團體，一邊又法制面不廢死安撫社會大眾，說穿了就是兩面手法騙票，比詐騙犯、死刑犯更可惡。

侯漢廷表示，「游錫堃講的完全是支離破碎的發言，如果照他所說『反對死刑，但殺警察要判死刑』，那殺一般老百姓的就不該判死囉？如果死的是一般老百姓，那游錫堃反而會為他叫屈，說那個人不應該死，是這樣嗎？廢死也好，不廢死也好，你要嘛就是一個邏輯，一以貫之，沒有如此見風轉舵，現在就是因為民意沸騰，所以你們這些官員，早前靠著廢死來騙票的人，才又突然緊張了？」

「廢死是你們民進黨自己列在黨綱、黨章裡面的，說是未來要推動的目標啊！」侯漢廷說，「現在的狀況是雖然沒有廢死，但死刑犯都不執行，6年來只槍決了2個，幾乎等於實質性的廢死。就算是大家現在義憤填膺、非常憤怒的殺警案，2000年桃園發生的殺警案，判死了，但是現在還沒執行；2005年汐止的殺警案，也是判死了，但是至今也沒有執行；2014年信義的殺警案，沒判死刑，只判了10多年的有期徒刑，到現在當然也沒事啊。」

侯漢廷指出，「所以我們現在雖然因為殺警案而義憤填膺，但是過去以來的殺警案(犯人)到現在，還活得好好的耶！過去的兇手活得好好的，甚至有的殺警案兇犯到現在都已經70多歲了，就是已經判死刑了，但是到現在一直都活在監獄當中，好吃好喝好睡地繼續過著他的人生啊！」

「那跟判無期徒刑有什麼差別，當初為什麼要判死刑？」侯漢廷強調，「問題來了，為什麼民進黨要搞這招所謂的不廢死，但是進行實質廢死？就是騙票嘛！它就在騙當初這些支持廢死的人權團體，就像蔡英文說的『廢死是普世價值』啦，雖然我覺得去他的普世價值，是她自己的價值，不要跟台灣老百姓綁在一起，但既然她講了，就怎樣？要維護聖上的尊嚴啊！就要緩和這些民間團體：『你看，我們也都沒執行啊，也跟廢死差不多啦，所以票繼續投給我民進黨！』」

侯漢廷表示，「可是廣大的社會大眾都不支持、不滿意啊，那民進黨就繼續騙『我們死刑沒有廢啊，票繼續投給民進黨！』所以說死刑犯很可惡，因為他傷害人；那詐欺犯也很可惡，因為他也傷害人；那民進黨騙票更可惡，因為它也是欺騙全台灣人，它是利用政治上的權力、用法案來欺騙台灣人，所以民進黨就比詐騙犯、比死刑犯還要可惡。」