九合一選舉將在11月26日投票，今起受理參選人登記，傳出民進黨操盤人士認為，若民進黨能拿下台北市，這場縣市長選戰就不算輸。國民黨台北市長參選人蔣萬安今批評，民進黨對於選舉永遠就是政黨利益考量，只想著「怎麼樣是民進黨的贏、怎麼樣是民進黨的輸」，但市民朋友才是主角。

蔣萬安今天參觀「吉卜力動畫大師—高畑勲展」時批評，民進黨對於選舉永遠就是政黨利益考量，只想著怎麼樣才能在選戰對他們有利，「怎麼樣是民進黨的贏、怎麼樣是民進黨的輸」，但對他來說，市民朋友才是主角。

蔣強調，誰能帶領城市大步向前、不斷進步，將過去幾年停滯不前的公共建設盡速完成，提供最優質市政服務，才是市民期待，讓市民朋友做出最好的決定，因為每位市民是主角，讓台北市民贏，才是市民之福。

媒體詢問，有信心讓民進黨「一定輸」？蔣萬安說，「我絕對有信心、也有能力帶領台北市重新站上國際一流大都會的行列。

至於昨天國民黨全代會上，是否有與主席朱立倫聊選情？北市選情緊繃影響到主席年底的去留？蔣萬安指出，對於選情平常就有溝通，台北這一仗雖然艱困但我們都很有信心，也絕對可以在1126贏得勝選。

另外傳出團隊募款狀況不佳，蔣萬安說，他相較2位對手沒有龐大行政資源，沒有豐沛的競選經費，但他們有錢「我有雙腳」，他會一步一腳印積極勤走，跟市民朋友零距離接觸，讓他們了解，他未來如何幫台北市建設，具體提出解方。