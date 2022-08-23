以民為先？民進黨台北市長參選人陳時中日前稱未來要公開大巨蛋所有資料，卻被發現疫苗採購相關資料遭封存30年，引起爭議。國民黨台北市議員徐巧芯質疑，陳時中到現在還在幫高端藥廠講話，但高端連第二期報告都還沒有出來，若保密只有藥廠可以得利，令人懷疑他跟高端的關係不單純；並指出台北市民只有4%打高端，質疑這樣的人當市長能站在市民利益說話。

徐巧芯今(23日)在臉書問：「我以為選市長是要競爭市民代言人，但沒想到來了一個高端業務員？？？」她指出，「1、產品銷售首重品質，品質如果好，價格高別人也會買（例如BNT），但高端在台灣都只有4%的人願意打，而且連第二期報告都還沒有出來，是在做什麼白日夢要賣到國外？」

她質疑陳時中護航高端，關係不單純，「2、就算高端賣到國外，又關你什麼事？陳時中擔任指揮官是領國家俸祿，高端是上市公司，它的疫苗賣得好不好、價格高還是低，與你有關嗎？陳時中能夠拿到利益嗎？這個問題他要自己回答，但我確定高端賣得好或不好，對台北市民一點影響都沒有。如果『保密』只有藥廠可以得利，陳時中為什麼要這麼積極護航？令人懷疑他跟高端的關係不單純。」

徐巧芯更質疑陳時中若當台北市長是否站在財團利益思考，「3、陳時中作為市長候選人，嘴上很重視公開透明，應該是站在台灣民眾的角度思考，要求藥廠公開價格，結果他竟然站在藥廠的角度發言？以後如果真給你當上市長，是不是也要每天替財團講話，枉顧市民利益？」

徐並點出台北市民對高端的信任度極低，「台北市民只有4%打高端，結果台北市長候選人陳時中到現在都還在幫高端藥廠講話，每天心心念念高端多賣一點出去、多賺一點錢，卻不顧台北市民對於公開透明的要求與堅持。這種每天說謊、站在財團利益發言的政治人物，真的可以先下去了。」

網友表示：「騙完台灣騙國際？世界怎麼跟得上台灣？」、「保存期限很長嗎？他不適合啦！嘴秋又滑頭」、「陳時中：我就不能斜槓一下嗎？」、「拖一年多了，二期報告還沒出來」、「又是一個小陳故事多」、「他就是個油嘴滑舌的仲介，當選就是為了要圖利，這眾人皆知吧」。