有些人個性好懂，一眼就可以望穿，不過有些人看似溫柔如水，一旦被踩到地雷，就一定會找機會報復回去。《搜狐網》運勢專欄分享，生肖屬鼠、蛇、雞者報復心超強，不僅愛記仇，還喜歡翻舊帳，只要得罪他們，一個都別想逃。

【生肖鼠】愛記仇

生肖鼠心思細膩，平時不管做什麽事情都喜歡仔細思考、分析，而且不僅想得多，也不容易忘記，因此若有人得罪了他們，他們就會記在心裡很長一段時間。

生肖鼠愛記仇，也因此有著很強的報復心，一旦抓住機會，便會想辦法報復對方，而且喜歡翻舊帳。

【生肖蛇】心眼小

生肖蛇心胸並不寬廣，甚至可以說是心眼很小，畢竟他們本身就是屬於那種生性多疑的類型，生活中若被得罪，一定會將仇恨記在心裡。

不論是誰得罪了生肖蛇，都別妄想能被輕易放過，因為他們一定會想盡辦法報仇回去，而且他們很愛翻舊帳，哪怕事情已經過去許久，他們也可以翻出來繼續說。

【生肖雞】城府深

生肖雞很有城府，若有人得罪了他們，儘管表面上什麽都不說，他們也會在心裡默默的記下來，並開始思考未來哪一天要去報復對方。

而且生肖雞記憶力超強，不會輕易忘記那些得罪自己的人，甚至對方過去做過什麼事情，他們都記得一清二楚，因此他們也很愛翻舊帳。