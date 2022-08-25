鬼月即將過去，新的月份到來也帶來新氣象，通靈大師江嘉葉也為讀者分析9月份12生肖的運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

生肖鼠

屬鼠人在9月份，心理的情緒容易繁亂不堪，會像個無頭蒼蠅般沒有目標，很多事情得過且過，多做不如少做，能不做就不做，有點混日子的感覺，也因此在人際關係上，就變得比較孤僻，不願意有太多的交際應酬，只想宅在自己的世界裡，避免在人事上花過多的心力，不過也因此容易被夥伴們疏離，不是他們要和你保持距離，而是你不願意與他們同行，所以建議你，在沉澱過後，多出去接觸人事物，這個月有個特別的運勢，就是柳暗花明又一村，只要你放下束縛，打開心胸，多到外面走走，就能得到意想不到的收獲喔。

幸運數字：31

吉祥方位：西方

生肖牛

屬牛人在9月份，過得實在是太安逸了，那些美好的生活，一直在周邊圍繞，也或許是你容易感到知足，所以變得失去鬥志，只想這麼平穩的過下去，雖然知足常樂，但是這個月的你，其實非常有機會可以突破目前的狀態，往更上一層樓攀爬，無論是工作或是投資理財上，都能往前再邁進一步。如果仍在協尋工作或是想轉職的人，這個月是好時機，有機會找到自己能勝任的工作，面試時，衣著上可三擇一，加上紫色、紅色或藍色等，能夠增強自身運勢。本月在健康上，切忌暴飲暴食，尤其是少喝酒，並多注意腸胃方面的保養。

幸運數字：6

吉祥方位：北方

生肖虎

屬虎人在9月份，會變成冥想大師，沉靜在自己深謀遠慮的計畫當中，透過不斷地思索，能夠找出一條全新的道路，尤其是從事業務型工作，或是投資客、研究開發者等，這個月是你開創新紀元的大好時機，並且能夠從中獲利，得到他人羨慕的眼光，所以可要好好努力，但唯一美中不足的是，你會因此過於沉溺在這樣的過程中，變得廢寢忘食，只想不斷的研究和工作，這樣反而是被控制住了，建議你在忙碌之餘，還是要注意身心上的休息，別因此讓自己累壞了。此外，這個月容易沖犯土煞，建築工地勿近，開工動土勿去。

幸運數字：8

吉祥方位：南方

生肖兔

屬兔人在9月份，感情上容易失去理智，願意為了所愛的人，不顧一切、遠走高飛，對於已婚者，尤其是男性，可能會拋妻棄子，與第三者另尋愛巢，未婚者，則可能不顧父母反對，離家出走，兩者看似為了真愛，其實是被新鮮刺激的感情沖昏了頭，建議要多審慎思考，對方的出現，只是暫時的，不會長久，可別因為一時的衝動而鑄成大錯。會有這樣的情形，主要是因為本月的工作運以及財運都不錯，一帆風順的你，意氣風發，過於自信，因此會做出錯誤的決定，建議要以家庭和樂為主，並把心思多放在工作上，能帶來不錯的收益。

幸運數字：6

吉祥方位：西方

生肖龍

屬龍人在9月份，變得有些頹廢，只想得過且過的混日子，因此在各方面，即使有發展或發揮的機會，也不會主動去爭取，只希望守住自己目前所擁有的，雖然這個想法很務實，沒有太大的問題，但是要注意，長江後浪推前浪，如果你一直停滯不動，沒有建樹，那麼很可能會被他人超越，建議不要太把自己邊緣化，該出來嶄露的時候，還是要表現一下，才不會被眾人淡忘。這個月家庭和樂，相處愉快，適合全家一同遊玩、同桌共餐，能增進彼此感情，如果是夫妻情侶，須注意是否要避孕，因為在浪漫的過程中，相當有機會可以做人成功。

幸運數字：12

吉祥方位：西方

生肖蛇

屬蛇人在9月份，感情桃花非常旺盛，有機會遇到老天安排的對象出現，這是一段延續前世因果的緣分，也是一段願打願挨，施與受的感情，對方會願意為你無條件的付出，但是要不要接受，就看你自己了，如果你是女性，要多注意，對方可能會是個渣男，如果你是男性，那麼可要有所節制，不要成為渣男，整體而言，這段感情含有輪迴中的果報關係，雖然不容易避免，但是好好處理，依然能夠有好的結果。這個月有些小幸運，但不完全在財運上，有更多的運勢會展現在抽獎活動上，因此對於抽獎摸彩上，有機會可以試試看手氣。

幸運數字：10

吉祥方位：北方