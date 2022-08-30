疫情衝擊，學子們度過史上最漫長暑假，但才開學第一天，彰化縣就25班停課了，教育處表示，9月12日以前維持舊制，1人確診班級暫停實體課程3天，或共同活動15分鐘以上人員實施防疫假，12日以後新制上路，陰性無症狀可上課。

疫情這幾天將到千人以下，來到低盤，但是新冠肺炎還是斷不了尾，依然持續有人確診，彰化縣衛生局長葉彥伯就強調，入秋後，疫情恐怕還會持續攀高，從國外經驗來看國內高峰期可能會在9月中以後，推估彰化縣未來單日確診可能高達2000多人，不能掉以輕心，沒打疫苗、以及還沒確診過的人都要特別注意，注意把握機會，還是要把疫苗打足，增加保護力。

縣府表示，目前校園維持1人確診就停課，9月12日新制上路，將進行調整，以免擴大影響學習，確診者同班同學及教師還有共同活動15分鐘以上人員提供1劑快篩試劑，陰性無症狀可正常上課。

縣長王惠美也強調，縣府配合教育部每週配發快篩試劑，從7月份暑假起，已配發27萬3968劑，開學後配合教育部防疫政策也將持續配發，疫情流感化，確診引起不舒服還是讓人擔憂，呼籲要注意防疫，一旦快篩陽性要隔離，不要讓傳染擴大。