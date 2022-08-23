藝人余天的二女兒余苑綺不敵直腸癌病逝，也喚起大眾對於腸癌的重視，其中大腸癌近幾年盛行率逐年攀升，到底該怎麼吃才能預防大腸癌？營養師劉怡里在臉書粉專分享，大腸癌與飲食習慣有關，因此要從飲食著手，並分享「飲食黃金鐵三角」，一共有8類食物，包含β-胡蘿蔔素、兒茶素及全榖根莖類等。

營養師劉怡里在臉書粉專提到，想要有效預防大腸癌，飲食方面非常重要，每天要攝取植化素、高纖食物和足量的水分，以植化素來說，包含β-胡蘿蔔素，例如胡蘿蔔、番茄、南瓜、芒果、哈密瓜；兒茶素，主要是綠茶、蘋果、柿子、75%以上黑巧克力；蘿蔔硫素，包括綠花椰菜、芥藍、高麗菜、大白菜等。

再者，就是「高纖食物」，包含全榖根莖類，也就是糙米、地瓜、燕麥；豆類，可以選擇豆腐、豆漿、豆干；蔬菜類，建議多吃地瓜葉、菠菜、香菇、金針菇；水果，則是含有豐富維生素C的柳丁、聖女番茄、黑棗；而堅果類則可選擇葵瓜子。

另外，飲食上多選擇原型食物，避免吃加工肉類提高罹癌風險，除了飲食要注意外，維持健康的生活作息，並且定期做檢查也很重要，每天要攝取充足水分，但一個人每日究竟要喝多少水？劉怡里分享黃金公式，「每日攝取水量＝體重（kg）× 30至35」。