名人之女抗癌多年日前不幸癌逝，留下一雙年幼兒女。如果懷孕的女性，罹患大腸癌怎麼辦？中醫大新竹附醫外科部長沈名吟表示，癌症可能會復發，就算懷孕也不能中斷定期追蹤，母親會擔心追蹤檢查對胎兒造成影響，目前醫療科技進步可使用超音波追蹤，核磁共振或是抽血驗癌指數，或驗血液中游離癌細胞，或游離癌細胞的DNA，可以幫助懷孕婦女檢查，不會讓寶寶受到傷害。

如果懷孕之後才發現罹患大腸直腸癌，24周以內的寶寶，沈名吟建議以母親身體為主，因為寶寶尚未有存活能力。如果超過28周以後才診斷出來罹癌，以現今新生兒照顧技術，寶寶提早剖腹出生後一樣可以健康長大，至於24周和28周之間的胎兒，醫師可以藉醫療減輕腫瘤症狀，讓母親度過4周時間，寶寶出生之後，再幫母親做治療。

大腸直腸功能是吸收水和礦物質和排便，沈名吟解釋，排便過程如果受到阻礙就容易發生症狀，但是早期因為腫瘤小，尚未塞住腸子不會有症狀，一直到腫瘤大到阻塞才出現病症，如果發現排便習慣改變，肚子痛，排便出血，貧血或體重減輕等症狀，都要特別小心建議就醫。

沈名吟強調，癌症產生是多方因子，包括致癌的體質、致癌物的刺激、時間的累積，讓癌症變化變得明顯。其中食物是致癌物的主因，高油脂、高熱量、醃製、燒烤或酒精等都是致癌物，降低致癌物的攝取，可以降低罹患大腸直腸癌發生的機率。但就算控制其中一個致癌因子，其他沒控制好，還是有可能造成癌症，不能單從食物就能阻絕大腸直腸癌病發。