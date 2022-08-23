男星林志穎上月22日發生嚴重的自撞車禍，400萬特斯拉燒成火球，他的臉和肩膀也多處骨折，送進林口長庚醫院動手術，已轉入普通病房靜養。事發至今滿1個月，今（23日）傳出出院的好消息，對此，林志穎經紀人回應了。

港媒《東方日報》昨日指出林志穎術後情況惡化，因為植入大量鈦金屬固定顏面骨骼，沒有辦法張口吃飯，只能暫時靠鼻胃管進食，但這樣的說法被為林志穎操刀的林口長庚醫院院長陳建宗駁斥。

根據《三立新聞網》報導，陳建宗稱林志穎住院時從沒使用鼻胃管，術後恢復情況良好，目前已經返家休養，且可自行飲食。

面對林志穎出院的傳聞，林志穎所屬吉米工作室回應：「病人正在休養中，有關這幾天消息請勿無中生有，以訛傳訛，若有更新消息會再通知大家，謝謝關心。」，未正面回應返家一事。

林志穎上月底出車禍後，胞弟林志鑫和經紀人有開一場記者會公開說明，但為了保護隱私，沒有多談手術內容和他的傷況；不過有眼尖網友發現，林志穎本月7日悄悄現身微博粉絲群簽到，後來的幾天也不時上線，被外界解讀是林志穎低調報平安。

而林志穎的太太陳若儀，16日也在IG限時動態曬出在病床旁緊牽林志穎的照片，吐煎熬的心聲：「挺過風雨，終究會看見曙光」，只見林志穎穿著病人服，手肘窩處蓋著紗布，雖沒拍到臉部，但被解讀為暗示林志穎逐漸好轉。