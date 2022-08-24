有網友貼出蔡英文發文SOP，底下網友笑翻直呼［太精闢」、「根本標準SOP範例」。(圖／蔡英文臉書)

憤怒網友灌爆蔡英文臉書。(圖／蔡英文臉書)

不少人質疑，上次鐵路警察李承翰的憾事，蔡英文也說一樣的話，實際狀況卻無任何改善。(圖／蔡英文臉書)

台南殺警案震驚全國，總統蔡英文23日晚間PO文再度悼念殉職員警，並承諾會修法改革，重申政府維護治安公權力不容挑戰，但卻被憤怒網友灌爆，狂酸每次都只出一張嘴，「今天公祭，明天忘記」。

蔡英文在臉書PO文，表示已經慰問過凃明誠和曹瑞傑家屬，相當不捨，同時也已經指示行政院和相關部會，加速警械使用條例修法，政府會當員警與人民的後盾，最後更強調，政府維護治安的公權力，絕不容許任何挑戰。

但文章PO出後，憤怒網友灌爆蔡英文臉書，大罵：「今天公祭，明天忘記」、「警械條例躺在立院一年半了你知道嗎」、「永遠只會出一張嘴，三年前李承翰事件你也說過一樣的話」、「4個字，執行死刑」、「哪次不檢討了，然後呢？」、「所以是逾期未歸還是逃獄啊」、「為什麼我們要繳交納稅錢給國庫去養一批死刑定讞的人」、「」、「更不幸的是總統依舊是您」、「結論就是我聽到了，然後結案」。

更有網友留言揭發蔡英文發文格式範本「我已經指示___，不但要___，更要___，持續強化___，我要再次重申___，政府___，絕不容許___。」，不少人也在底下留言：「明天到黨部報到」、「你就是幫蔡英文擬稿的吧」、「你不要那麼專業好嗎」、「真的是標準SOP耶XD」、「太精闢了」、「已經成為例行新聞稿版本了」。