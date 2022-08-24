前新竹市長林智堅論文抄襲引發退風暴，民進黨元老、前主席許信良昨（23）受訪時直言，「好市長跟好學生是衝突的，政治人物寫論文怎麼當市長，必須擇一」。而民進黨前立委林濁水也對許信良所言大表認同，稱「的確如此」，許多網友也回應，留言「完全認同」。

針對林智堅論文案，許信良以陳明通是老朋友關係為其緩頰，表示陳明通的專業無庸置疑，但國家應有不同制度讓政治人物進修；陳所任教的台大國發所，既關係國家發展問題，大量招收影響國家發展的政治人物進來，這也是很合理的，如此也可以提高政治人物素質，這是好事。

但許信良強調，政治人物沒必要拿碩士，所以也不應該期待政治人物像一般大學生一樣寫論文，這是國家制度問題，國家應該有不同制度讓政治人物進修。他稱陳明通是有條件可以教政治人物的人，其專業受到美國肯定，「但政治人物寫論文怎麼當市長？如果寫很好的論文，一定不是好市長，好市長跟好學生是衝突的」。

針對許信良的說法，林濁水昨晚以「的確如此」四字表達看法，而林濁水該貼文雖短，卻仍引起了網友們的踴躍回應，網友們表示「學術與政治本質上是衝突的，能左右互搏的高手非常少」、「在職還能寫論文，簡直天才了」、「完全同意，但要不要去拿碩士是自由意志」、「這樣觀點，就得要配合的制度修改了」、「關於這件事，￼還是許信良前輩的頭腦比較清楚」。