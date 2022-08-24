每個人難免都會有一些祕密不欲人知，但憋在心裡久了也會感到難受，想找個人傾訴，不過星座運勢網站「摘星工廠」提醒，射手座、雙子座、牡羊座的嘴巴不牢靠，經常將別人的祕密洩露出去，如果要跟他們說祕密，建議做好人盡皆知的心理準備。

▍射手座

射手熱愛交朋友，也喜歡跟人分享，只不過性格比較粗線條，若要替人嚴守祕密，恐怕很難做到，因為他們心中藏不了任何事，有什麼祕密都會忍不住想告訴別人，好奇別人會怎麼想、怎麼評價這個祕密。

▍雙子座

雙子有個滔滔不絕的「大嘴巴」，想到什麼就說什麼，心裡若有小祕密根本藏不住，一逮到機會就會說出來。如果要雙子保守祕密，他們或許會先信誓旦旦地保證，絕對不會告訴任何人，可一轉頭，就會用特別八卦的口吻把祕密洩露出去。

▍牡羊座

牡羊的個性耿直、坦率，心裡有什麼話從來都藏不住，喜怒哀樂的情緒更全都寫在臉上，此外他們說話、辦事的風格比較任性，且不會顧忌太多，這樣子的個性自然不容易守住祕密，對於別人的祕密，牡羊也常會在不經意間說漏了嘴。