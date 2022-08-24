國發會日前發布人口推估報告，因為生育率持續下降，預測「人口紅利」於2028年消失，也就是工作年齡人口占總人口比率將低於三分之二。財信傳媒董事長謝金河以「台灣不可承受之重：人口流失的危機」為題發文指出，台北市人口數已退居六都第四，他強調，少子化的人口淨減少問題才是台灣真正的國安危機。

謝金河在臉書發文表示，台中市長盧秀燕上週在專題報告中指出，台中市已經是全台第二大的都市，令他訝異原來六都的人口數正快速發生變化。他進一步說，按照人口數排列，新北有397.468萬人高居首位、台中市的280.09萬人居次、高雄市的272.29萬人排第三，值得關注的是，台北市剩下246.44萬人，已落居第四，桃園市以226.68萬人排第五，台南市有185.07萬人居第六，這是六都按人口數，到今年七月的排名。

「按照既成的印象，台北市在六都居新北之後，應該是人口數第二的城市，如今台中市、高雄市都超過台北市。」謝金河分析，台北市從2015年起，人口持續減少，7年流失人口19萬7854人，除了自然死亡外，也可能與台北市高房價、居大不易有關，至於台中市一直都是人口淨增加的都市，直到去年才出現淨減少7155人。他進一步說，台中市人口逼近300萬人，都會格局也可能出現更大的變化，而桃園的移居人口則最顯著，這是雙北的外溢效應。

謝金河強調，過去每一次選舉，大家都會談到北漂現象，這是因為南部就業機會少，年輕人只好北上求職，而這幾年，大南方計劃落實，北漂現象已緩和，雙北人口都出現淨減少，台南、高雄就業機會多，人口流失現象也會有改善，他提到，產業、房價、及地方首長政策都會影響人口的流動。

謝金河文末總結，台灣將有地方選舉，從人口結構來看，未來新竹縣市及嘉義縣市合併應列為優先，因為新竹縣市加起來不過102.76萬人，嘉義縣市加起來也只有75.23萬人，一個嘉義市只有26.26萬人，不到板橋市一半人口，「台灣的城鄕，區域都有待重劃，更重要的是少子化的人口淨減少問題，這才是台灣真正的國安危機。」