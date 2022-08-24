高雄市一間補習班班主任去年間面試一名女員工，卻見女員工年輕貌美，趁機在女員工的飲料中下藥迷姦未遂。高雄地院審結，依藥劑強制性交未遂罪，處其4年徒刑，沒收藥劑玻璃瓶。可上訴。

判決書指出，劉姓男子自2021年間起在父親開設的補習班擔任班主任，同年間見到前來應徵的女子年輕貌美，竟心術不正，趁疫情期間遠端上課，補習班沒學生之際，在女員工的飲料中摻入俗稱迷姦藥水的「F水」，不知情的女員工飲用後陷入昏睡，劉男則親吻女員工胸部，意圖性交未遂。

高雄地院審理時，劉男認罪，法官認為劉男僅為了滿足個人慾望，見到新入職的女子涉世未深，竟伺機將預先購買的藥水加入女子的飲料中，導致女子昏迷無力反抗。

法官痛斥，劉男為了加速女子昏迷的時間，還將女子飲料中的冰塊取出，好以增加藥劑強度，且女子昏迷22小時清醒時，仍須攙扶牆壁才能行走，顯見劉男加入的藥量極多，考量劉男與被害人達成和解，已賠償160萬元，被害人也表示願意給予劉男改過自新的機會等一切情狀，依犯以藥劑強制性交未遂罪，處有期徒刑4年，沒收扣案之玻璃瓶與注射針筒。可上訴。