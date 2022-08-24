明德外役監逃犯林信吾涉嫌在台南市殺害2名警員，台南地檢署昨晚複訊後，以涉犯脫逃、殺人、竊盜、強盜、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，且有逃亡及滅證之虞，向台南地方法院聲請羈押，但是並未禁見。林信吾及相關卷證今天凌晨移送地院後，院方上午安排律見後，預定下午3點召開羈押庭。

台南地院指出，由於檢方移送林姓被告到院時，已經超過深夜11點，因此先將他送到拘留所過夜，上午則留時間給律師接見，法官預定下午3點開始訊問被告。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌則指出，林信吾於22日犯案後逃離現場，曾利用計程車、公車、火車等交通工具，在台南、嘉義、隆田、東山、新營等地逃亡，又於8月23日凌晨在新營區強盜超商得款7601元，再搭乘白牌計程車前往高雄後，轉搭客運前往新竹時，被警方拘捕到案。

其中，嘉義、隆田、東山等3處斷點，為先前警方公布林嫌17小時大逃亡路線時，並未提及之處，更應證曾經逮捕林信吾的資深警官吳俊宏所言，「他是一個擅長製造斷點的犯案老手」。