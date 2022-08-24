除了玩遊戲及看影片外，社群平台也是大眾使用手機的重要因素；沒事、休息及通勤時就會點開來滑，是許多年輕人的日常，有些重度使用者甚至是一下沒看社群，就會覺得自己與世界脫節。有名網友在網路表示，自己是個重度IG使用者，但自從某天刪掉了IG，她發現了新世界，她有更多時間做這件事。

原PO在Dcard發文表示，一直以來她都是個重度IG使用者，只要一覺得無聊，就會下意識的點開程式；於是在某天深夜，經過她反覆思考後，決定將IG刪除。她發現，她多出了很多時間去做更有意義的事，將原本滑IG的時間變成聽新聞及看商周，增加了自己對於社會及國際的關心，而不是僅限於朋友的關心；不會再因為看到廣告衝動購物，也不會因為演算法一直推薦影片及文章，讓自己半夜狂滑手機不睡覺。

原PO覺得，以前的自己真的花了很多時間在與自己無關的事上；在自媒體當道的時代，擺脫社群的束縛，找回自己時間的主人，或許對自己來說就是一種成長。

文章發出後，許多網友稱讚原PO的決定相當明智；並且表示，自己也試著戒掉過度使用各種社群平台和影音串流平台的習慣，將自己的時間花在更有意義的事上。但也有網友表示，社群平台只是個工具，看你如何去運用它，有許多公開帳號都是會幫大家整理時事及提出不同的觀點；如果能好好運用平台，它就不會是一個浪費你時間的東西。