疫苗採購資料列密件封存30年惹議，國民黨台北市長參選人蔣萬安痛批，民進黨台北市長參選人陳時中在疫苗採購調閱小組秘密會議遮掉3分之2的內容，甚至刻意跳過例外規定、糊弄國人，這就是陳時中的遮羞布、黑箱，怒嗆陳時中稱可公開，那今天就公開，並從高端疫苗採購合約開始「他敢嗎？」

蔣萬安表示，陳時中封存疫苗採購資料30年，全民都無法接受。他還原在疫苗調閱小組召開秘密會議的過程，陳時中當時的態度就是「要不看遮蔽或是什麼都看不到」，請問在野黨有什麼選擇？3分之2的內容被陳時中塗掉，「這就是黑箱！這就是陳時中的遮羞布」。

蔣萬安指出，保密協議會有例外規定，若有法院、政府機關、監管單位或遵從當地法律規定，就該公開，衛福部理應完整公開沒有經過遮蔽、塗黑的資料，既然陳時中說隨時可以調整密等，並可以公開，那就今天開始公開從高端開始，「但他敢嗎？他願意嗎？」

蔣萬安痛批，陳時中根本是想聯合行政部門、民進黨團，想要隻手遮天，把疫苗採購當作自己支援分配，400多億預算不讓國會監督，未來不管陳時中擔任什麼職位，就是會蠻幹。

國民黨立委陳玉珍透露，當時那場秘密會議吵得很嚴重，在調閱小組秘密會議中，衛福部提供的資料根本不是需要保密的內容，沒有任何秘密可言，重要資訊全都塗黑，當時蔣萬安有提出採購合約應有除外條款，可以不列入機密，但因為民進黨還是立院多數，用多數罷凌反對公開，根本就是欲蓋彌彰。

陳玉珍強調，陳時中口口聲聲說疫苗採購涉及機密，行政院主計總處給國民黨團說明，疫苗採購非屬機密預算，為什麼衛福部可以隻手遮天，列為機密就為機密？這預算根本不是機密預算，這採購不該列為機密，這場選舉對台北市民的智力測驗，陳時中未來若當上市長，不想公開的預算就列為機密？

國民黨立委李貴敏也質疑，為何就高端要保密30年，其他疫苗則不用？陳時中應說清楚講明白；國民黨立委林奕華直言，陳時中根本就是一變再變、一騙再騙，骨子裡根本不願意公開高端購買價格，要求衛福部比照鴻海、台積電購買疫苗做法，公布每一種疫苗花了多錢。

國民黨立委李德維痛批，陳時中必須說清楚，未來若擔任台北市長，是不是不想讓人知道的都保密30年？請陳時中必須誠實面對國人；國民黨團總召曾銘宗強調，王必勝和陳時中根本在公然欺騙2300萬國人，要求向國人道歉，呼籲台北市選民睜大眼睛，認清不適格參選人的真面目。