台南市警2分局民權派出所凃姓、曹姓兩名員警，22日上午追捕機車竊盜案時，遭從明德外役監逃逸的受刑人林信吾朝2員警襲擊割頸，造成2人雙雙殉職，曹員的哥哥於臉書提出點質疑，為何弟弟沒有配槍?要求警方查明真相。警政署長黃明昭第一時間表示，因當時非強力執法勤務，所以曹瑞傑未配槍。但基層警卻認為，基本上多年來警察勤務多是都是綜合勤務，只要出了派出所值勤就一定會佩槍。

根據新編警察勤務理論與實務規定，員警於巡邏、臨檢、值班時須配戴槍枝，勤區個別查詢勤務及備勤時不需配槍。

但多位高階警官皆表示，理論上，除了在派出所內備勤、以及單純交整不配槍外，基本上只要是外出執勤時，員警都會佩槍。多年來，警察勤務鮮少有單一勤務，基本上都是綜合勤務為主，很少出現沒有配槍的狀況。

更有高階警官直言，若要說得直白一點，就是「員警只要出了派出所執行勤務，就一定會配槍。」所以出勤時配槍屬於合理範圍，以現行實務做法來說，除了在派出所備勤外，或是臨時接獲民眾服務案件，否則基本上都是帶槍執勤。

曹瑞傑哥哥於臉書提出幾點質疑，他不能解弟弟出勤為什麼沒有配槍，若當時弟弟有配槍，是否就不會發生憾事，無須天人永隔？哥哥說：「我們不富有，但也不缺錢，再多補助再多錢也喚不回我弟弟，還我一個公道」，他沒想到三年前發一個殺警的報導，三年後竟然竟然發生在他身上，他難過表示，弟弟已任務完成，希望以後不要再發生悲劇，要求政府官員不要做秀，慟喊：「來世再續兄弟緣，下輩子不要再當英雄」。