國內出現近3年來首例腸道出血性大腸桿菌感染症個案！中部9歲女童8月11日出現腹痛、水瀉等症狀，就醫後症狀未緩解，8月14日再次就醫並收治住院，經檢驗後昨日確診。疾病管制署發言人莊人祥表示，此為今年首例個案，目前國內累計共3例，前一例為2019年4月確診。

我國自1999年將「腸道出血性大腸桿菌感染症」納入第三類（甲種）法定傳染病，並於2004年修正公布傳染病防治法，將該疾病修正為第二類傳染病，迄今累計3例確診，均為本土病例；前2例分別為2001年8月確診的外籍未滿10歲男童，以及2019年4月確診的本國籍20多歲男性。

莊人祥表示，9歲女童8月11日出現腹痛、水瀉等症狀就醫，14日因症狀未緩解再度就醫並住院，院方15日以PCR檢出大腸桿菌並通報，糞便檢體送疾管署昆陽實驗室，經檢驗後於23日確診，血清型為O157：H7 。

莊人祥表示，該童目前已出院，將再複採追蹤健康狀況；出血性大腸桿菌感染症潛伏期約3到10天，該童曾於8月10 日和家人到遊樂園玩水，也曾到餐廳用餐，較難釐清感染源，衛生單位已匡列15名接觸者，均無疑似症狀，並安排5名家人及個案潛伏期飲食的餐廳廚工採檢，持續疫調中。

腸道出血性大腸桿菌感染症為「食因性傳染病」，可能經由接觸受感染的動物、吃到受汙染食物、飲水，或經與患者直接接觸而感染。莊人祥表示，由於國人飲食習慣以熟食為主，因此該疾病在台灣較少見，過去僅有3例確診。

疾管署提醒，預防出血性大腸桿菌感染症應注意飲食及飲水衛生，保持使用及食用器具清潔，避免生食或飲用未經滅菌處理的乳品、果汁或生菜沙拉；用餐前、上完廁所或接觸動物後，應使用肥皂澈底洗手，降低感染風險。莊人祥補充，最好將食物充分加熱，只要在攝氏75度下加熱1分鐘以上，就可以殺死細菌。

疾管署說明，感染初期症狀為水瀉、腹痛，病情惡化後會出現嚴重腹瀉及血便，成人會有腎衰竭、血栓性血小板減少性紫斑症，小孩則有溶血性尿毒症候群，並可能導致長期洗腎或造成死亡。大腸桿菌血清型約100多種，病原所產生的志賀毒素是導致腸黏膜出血及腎臟病變的主要原因。較常見的血清型主要為O157，另其他血清型如O26、O45、O111、O103、O104、O121及O145等亦可能造成相同症狀的疾病。

疾管署提醒，民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊史及飲食史。醫師如遇到疑似病患時，請儘速通報，並採集相關檢體送驗，及早給予病患適當治療，防範疫情擴大蔓延。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https：／／www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。