來自義大利的疫情通報，1名義大利 36 歲男子同時驗出猴痘病毒(MPXV)、新冠病毒(SARS-CoV-2) 和愛滋病毒( HIV-1)，這是全球首起3種病毒一起感染的患者。

news-medical報導，這則通報是在8月19日發表，之後獲得同行審查，證實患者同時罹患3種病毒。此案例顯示猴痘病毒和新冠肺炎症狀可能重疊，並會遇到混合感染。

其他媒體報導，該名36歲的義大利男子在6月份的時候前往西班牙旅行5天，返國後出現發燒、喉嚨痛、疲勞、頭痛和腹股溝發炎等症狀，他承認自己在旅行其間曾與其他男子發生過無套關係。

之後，他的臉部和身體其他部位都出現了嚴重的皮疹，隨後形成了膿皰。鑑於病情嚴重，他到醫院急診科就診，隨後被轉至傳染科住院。

在醫院的體檢報告中，他曾在2019年感染梅毒後治癒；2021年的HIV感染檢測為陰性。今年1月就被診斷出患有新冠肺炎，不過先前在2021 年 12 月曾接受了兩劑輝瑞BNT疫苗。

他因為明顯的皮疹而就醫，也確定為猴痘感染；由於他的病況重，醫院多增加艾滋病毒檢測，赫然發現也呈陽性。而他的新冠基因組測，證實他感染了奧米克戎(Omicron)亞變體 BA.5.1。

他接受索多維單株抗體(sotrovimab)的治療，入院後第5天症狀康復，儘管新冠和猴痘病毒仍然呈陽性，仍然出院改為自我隔離。

是否是多種病毒的連續感染導致症狀加重？醫療專家表示，該患者的是唯一猴痘、新冠病毒與HIV合併感染的案例，無法證明病組合是加重病情的原因。能確定的是，猴痘感染的主要途徑仍是性接觸，交友謹慎與保持距離都是重要的。