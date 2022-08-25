當游錫堃的面！凃明誠姐痛批廢死團體 哭吼「都滾去18層地獄」

台南市警二分局民權派出所員警曹瑞傑、凃明誠遭明德外役監逃犯林信吾殺害，立法院長游錫堃今天到台南市立殯儀館上香慰問家屬，凃明誠二姐邊哭吼飆罵法務部長、矯正署長踐踏受害家屬的心，更點名明德外役監典獄長杜聰典「欺上瞞下」，「害明誠跟瑞傑慘死荒郊野外」，她還持異物割左手掌「他們就是這樣血流光死掉的」，炮轟「去你媽的廢死團體，都滾去18層地獄！」

立法院長游錫堃今天前往殯儀館慰問家屬，離開時，凃明誠二姐也陪同走出來，她先對著在場媒體喊話「請你們發揮第四權的力量」、「好好監督這件事情會怎麼發展」。接著右手持異物朝著左手掌不斷比畫，手掌也滲出血絲，她邊說邊動作「看到沒有，他們就是這樣血流光死掉的！」

她哭吼痛批法務部、矯正署長所作所為，每步都在踐踏每一個受害遺屬的心，抹滅了每一個基層執法人員的力量、力氣，「請你們動起來好不好，請你們不要再講輕飄飄的官場文章。」更點名明德外役監典獄長杜聰典「欺上瞞下，就因為你是政務官，為了你寶貴仕途嗎？」「因為你這樣，明誠跟瑞傑才會慘死荒郊野外」。

她哭吼痛批，「去你媽的廢死團體，都給我滾去18層地獄」，一旁立委林宜瑾、陳亭妃都不斷安撫她的情緒，她則回以「我很冷靜，讓我說完！」

游錫堃接受媒體訪問時只簡短表示，對於槍械條例卡在立院朝野協商等狀況，等到立法院開議後，會針對相關要修正法案，盡力協調。