台南殺警案震驚全國也引起廢死爭論，補教名師呂捷今（28）日再度在臉書開砲，有一名天真的女孩留言給他，認為如果廢死，擄人勒索的歹徒就不會撕票，讓呂捷怒批邏輯簡直是天方夜譚，更強調自己立場是慎殺不是嗜殺，即使慈悲的菩薩也有現霹靂像的時候。

呂捷28日在臉書發文表示，有一個天真的女孩來我的留言版留言寫道，「擄人勒索，唯一死刑。他們為了不被認出來所以撕票，造成了很多無辜的人受害」，但呂捷認為法令修改後不再是唯一死刑，還是有人被撕票，反問「因為他們也不想被關，所以以後就都不要關囉？」

呂捷接著說，如果這位女孩的邏輯是成立，那何必抓酒駕？酒駕的人怕被抓到之後要罰錢甚至是要坐牢，所以跑給警察追！但警察不能追喔，因為酒駕者逃逸時會造成用路人的危險，造成了很多無辜的人受害。呂捷不解這種邏輯，「這些犯罪者只是想逃避罪責，而為了逃避罪責而犯下了更大的罪，你在講什麼天方夜譚！」

呂捷表示，你可以罵我是法盲，但我不是理盲，我不是嗜殺，反廢死的人也不是嗜殺，台灣人更不是嗜殺！我們主張慎殺，但慎殺不等於廢死，即便是慈悲的菩薩，也有現霹靂像的時候。

呂捷也分享觀點，指出廢死與慎殺兩派的差距，「支持廢死的朋友主張，死刑是最廉價的。慎殺，就是反對廉價的死刑」。呂捷認為，很多人支持死刑不是因為嗜殺，而是反對沒有配套且廉價的廢死。「廢死是值得討論的，但是要有配套且完成修法，並公布實施。不然…廉價的將是正義與法治」。