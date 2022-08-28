國民黨高雄市長參選人柯志恩昨點名高雄市長陳其邁應該表態是否挺廢死？對此，陳其邁今（28）日未正面回應，他重申，台灣是法治國家，根據相關司法、獨立審判機制，也希望能夠嚴懲暴徒，還給社會正義。

柯志恩提到，這次殺警案讓民怨沸騰，她在基層行走，「很多民眾跟我說，絕不投給挺廢死的政黨！」她呼籲，陳其邁應表態是否挺廢死，並代表高雄市民公開向蔡英文總統建言，包括廢止該黨「廢死」主張及政策；請依法執行死刑，給受害家屬一個公道。

陳其邁今早出席高美館活動時回應，台南殺警案是惡行重大、人神共憤事件，所以一方面支持警察，一方面也鼓勵警察同仁，在不管是在執法，或者是在維護社會正義的時候，都能夠非常堅定該使用警械或能夠嚴正地執行法律。

陳其邁強調，「我們也支持嚴懲暴徒，但是台灣是一個法治的國家」，根據相關司法、獨立審判機制，也希望能夠嚴懲暴徒，還給社會一個正義。

此外，陳其邁昨出席「市政有學聲－2022高雄市政學生論壇」與學子對談，他特別關注18歲公民權深化民主機制表達重視。陳其邁今指出，11月26日還有1張票是18歲公民權要入憲，希望讓民主更加深化，讓公民權能往下延伸，讓更多年輕人參與公共事務。

陳其邁表示，事實上，在歐美很多國家早就都是18歲以上可以投票，可成為一個成熟公民行使在社會的義務或權利，雖然行政機關受限於公投法規定，必須嚴守中立辦好選務，「但是我個人的立場是支持18歲公民權入憲」。