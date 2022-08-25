台南殺警案發生後，引起全台各地警方的高度重視！新北市海山警分局近日實施拋射式電擊器訓練，分局陳姓助教為讓同仁了解電擊槍使用方式與性能，決定「犧牲小我」，自願擔任目標讓同仁進行演練，了解使用之完整流程與處置作為。

新北海山分局本月19日針對拋射式電擊槍實施訓練，分局陳姓助教為讓同仁了解電擊槍使用方式與性能，自願擔任標靶讓同仁試射，擊中背部當下，陳員疼痛大聲哀嚎，接著雙腿無力跪地，證實電擊槍確有效能。

海山分局督察組長葉敏雄表示，測試過程均有人員在旁側錄影像，供日後訓練時案例教育，以利同仁了解使用拋射式電擊器完整流程與事後救護作為。

由於電擊針有倒刺，為求謹慎，旁人不敢使用蠻力貿然拔出，便撥打119請救護車將陳員載往聯合醫院板橋院區取出極針，陳員也無任何異狀，期望員警配有拋射式電擊槍後，可強化執勤安全與執法效能，又能夠有效壓制嫌犯，且免於流彈傷及無辜的意外。