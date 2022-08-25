基隆市近期缺水問題嚴重，民進黨基隆市長參選人蔡適應昨（24）日發文表示，自己邀請台灣自來水公司第一區管理處，就基隆市中山區美之國社區高地供水改善工程說明進度，以及了解社區住戶用水的改善狀況。

蔡適應提到，美之國社區的高地供水改善工程，在去年底發包、總預算3368萬元，將汰換美之國社區的老舊管線，建置新的加壓設施和受水設備。該社區主委彭慶麟表示，過去社區漏水嚴重、水壓常常不足，在申請自來水公司「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」後，開始更新相關設備，特別是漏水問題，目前已從共同分擔漏水度數59度、下降到24度。

蔡適應指出，據自來水公司的說明，美之國社區的高地供水改善會在12月底完成。而針對住戶提到在社區高處的水壓不穩問題，蔡則希望水公司增加加壓設備，及施工後社區入口處的道路刨鋪，「這兩個部分涉及變更設計，我們請台灣自來水公司以民眾的需求為考量、盡力來協助。」最後蔡適應也期盼，工程完工後居民能「免受水壓不足、缺水之苦。」