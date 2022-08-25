中央流行疫情指揮中心今天公布2萬6967例本土病例、308例境外移入，以及100例中重症個案，37例死亡個案，其中新增疫情較上周四同期增加16.8％，包含3例兒童染上MIS-C，死亡則包含一名無慢性病的30多歲女，疑為新冠合併猛爆性心肌炎致死。

指揮中心表示，今新增的中重症個案包含65例中症、35例重症，其中有3人為MIS-C，目前皆已出院，第一名為5歲男童，曾打過2劑疫苗，無慢性病史，7月18日確診，8月15日起出現高燒、嘔吐、腹痛、喉嚨痛、頸部淋巴結腫、全身皮疹等症狀，8月17日至急診檢查出結膜炎懷疑為MIS-C，心臟超音波看到有冠狀動脈擴大，隨即給予免疫球蛋白、類固醇等藥物後好轉。

另一名8歲男童則無慢性病史，沒接種疫苗，6、7月因有多名家人確診，8月10日起出現發燒、嘔吐、腹痛等症狀，8月12日至急診，診斷出急性腸胃炎，住院後因持續發燒，且有結膜炎、草莓舌等症狀，雖然快篩、PCR結果都為陰，但因NS抗體結果為陽，仍判為MIS-C，透過藥物治療後已好轉。

第三名個案為13歲女生，曾打過三劑疫苗，無慢性病史，8月3日確診，8月8日起出現全身紅疹、胸痛、心悸，8月10日發燒至急診，檢查有急性肝炎等病徵，懷疑為MIS-C後住院，經藥物治療後病況好轉，於8月19日出院。

死亡個案中，今天也新增一例30多歲女性，無慢性病史，打過三劑疫苗，8月12日快篩陽性確診，8月16日因噁心、嘔吐、頭暈、意識障礙、胡言亂語等症狀送醫，至急診時發生抽搐，診斷為疑似腦炎收治加護病房治療，過程中使用瑞德西韋、免疫球蛋白、類固醇等藥物，但仍然出現猛爆性心肌炎，8月21日過世，死因為新冠感染合併猛爆性心肌炎、癲癇重積症。