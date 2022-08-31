本土疫情持續升溫，加上BA.5病毒來勢洶洶，31日高雄市新增2592例COVID-19本土確診個案、18例境外移入個案，盛行率21.60％，中央警示已進入BA.5社區流行階段，面對全台開學，高雄市長陳其邁強調「戴口罩、勤洗手、打疫苗」，校園的防疫措務必落實。

高雄市31日公布新增2592例COVID-19本土確診個案、18例境外移入個案，盛行率21.60％，中央流行疫情指揮中心警示BA.5疫情已進入社區流行階段、即將成為主流病毒株。

面對全台中小學已開學，指揮官陳其邁特別叮嚀，全體教職員工生要留意落實防疫措施，有症狀先不要到校、且應就醫或快篩；學校應加強廁所及公共空間或教具用品清消，最重要的就是符合接種資格者請盡快打疫苗，高雄市各校防疫物資整備已就緒，快篩試劑存量更達師生數的200％。

由於幼兒園幼童年紀小，較無法落實配戴口罩及個人衛生，因此積極接種疫苗、提升群體免疫力是最有效的防疫措施。高雄市衛生局鼓勵幼兒園園方，針對園內為接種的幼童、及符合接種對象之教職員工，可以向所在地衛生所申請集中入園接種、也可逕洽鄰近診所。

指揮官陳其邁強調「戴口罩、勤洗手、打疫苗」是最有效的防疫策略，避免人群接觸降低不特定接觸風險，回家後接觸家中長者及幼兒之前請確實洗手、洗臉、換衣服；留意長者、幼兒若出現明顯症狀要盡快就醫。機構住民或65歲以上長者儘速完成第2次追加劑 (第4劑) 疫苗接種，糖尿病、慢性肺病、失智、慢性腎病、心血管疾病等高風險確診者，務必遵從醫囑服用抗病毒藥物並悉心照顧，以降低重症及死亡風險。入境居家檢疫者，請務必落實檢疫措施。