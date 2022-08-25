衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今天上午指出，開放邊境不僅是學術問題，還有政治考量。中央流行疫情指揮中心下午表示，這種說法有誤會，政府是為兼顧防疫、經濟、觀光擬定策略，若現在直接開放入境0+7，將面臨到諸多問題。

指揮中心發言人莊人祥表示，若現在立即開放0+7，將會出現防疫旅館有人無法入住的情形，且機場的落地唾液篩檢也會出現問題，目前有規劃一套完整的開放步驟，不僅要看國際疫情，也要視本土疫情發展來慢慢開放，目前沒有時間表，但若是大幅度開放，必須等此波BA.5疫情下降後才有機會。

莊人祥透露，目前已規劃3+4的後四天讓返國者與未出國的家人同住，不過條件是要在3天居家隔離後，由返國者完整進行一次居家大消毒才可放行，至於將來0+7會先開放讓外國人還是本國人適用？指揮中心在意的是相關配套措施，沒有特定立場。

對於未來BA.5疫情，莊人祥也再次呼籲家長踴躍讓幼兒接種莫德納疫苗，雖然國外的研究顯示幼兒接種BNT的保護力較莫德納高，但BNT因為要接種3劑，至少要等3個月才會有保護力，且在接種完2劑後，保護力可能只有2至3成，因此呼籲家長可選擇僅需接種2劑的莫德納。

至於幼兒BNT疫苗，莊人祥指出，目前預計27日起就會陸續配送至全國各縣市衛生局，若家長還是希望讓小孩打BNT也沒有問題，只是要注意在3個月內都必須格外小心防疫。