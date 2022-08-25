新仁醫院嬰幼兒BNT專案。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣25日新增820例COVID-19本土確診案例，分別為406位男性、414女性，年齡分布在0至96歲，12歲以下159位、65歲以上60位，確診者集中在18-64歲青壯年為主，約占68％，統計至8月24日為止，新竹縣今年累計確診人數13萬4074人。

新增820例地區分布為竹北市371例、竹東鎮106例、湖口鄉129例、新豐鄉74例、新埔鎮39例、關西鎮15例、芎林鄉25例、橫山鄉14例、寶山鄉21例、北埔鄉8例、峨眉鄉8例、尖石鄉6例、五峰鄉4例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1051人、居家照護列管人數2397人。

竹縣衛生局提醒，兒童只要接種至少1劑疫苗，即可降低MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）發生率達90％以上。新竹縣首場BNT嬰幼兒社區接種站預約相當踴躍，為服務更多鄉親，衛生局協調新仁醫院醫護團隊再加碼，於8月28日（星期日）下午1時至2時30分，在竹北市中興里集會所加開BNT疫苗社區接種專案，提供滿6個月至4歲（未滿5歲）嬰幼兒BNT疫苗300名，即日起開放線上預約。開學在即，請家長多利用接種站服務，盡速提升小寶貝的保護力。