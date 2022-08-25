信邦（3023）股價無懼大盤波動，表現更為強勁，迄今仍在新高附近強勢整理，外資看好，信邦憑藉訂單能見度延伸，業績將持亮眼，並帶動毛利率復甦，「3」字頭已成共識。

信邦經營管理階層最近參加大和資本證券舉辦的科技論壇，討論綠能、電動車、電動自行車、工業等領域後市，以及下半年至明年的毛利率趨勢。

大和資本認為，信邦的綠能、工業、車用、醫療用下半年訂單升溫，帶動產品組合優化，加上匯率條件有利，原物料價格環境改善，看好信邦2022～2023年毛利率持續進步；短期來看，估計信邦8、9月營收將連續締造新高紀錄。

大和資本指出，根據信邦經營管理階層說法，對車用、工業、醫療等領域今、明年營收成長性都有一定信心，以車用事業為例，挾大陸電動車崛起、美國與歐洲充電站增加、全球先進駕駛輔助系統（ADAS）需求揚升等利多助陣，今年與明年的營收年增率評估都超過20％，技壓其他業務領域。

大和資本賦予信邦300元推測合理股價，另外，花旗環球賦予310元、瑞銀證券則是328元，股價預期都達300元以上。