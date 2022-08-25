1名女網友稱與結婚15年的丈夫已2、3年無性生活，她不在意，丈夫則自行手淫解決，沒想到近日她發現丈夫與「公司同事老婆」互傳訊息，丈夫還會趕緊把訊息滑掉，她懷疑對方外遇；文章曝光，網友卻認為事出必有因，「2、3年沒性生活，這真的有點離譜」、「也許就是妳不給他，才會產生這種事」。

該女網友在臉書「靠北婚姻－社團討論區」發文表示，她與丈夫結婚15年，育有3名子女，這2、3年來夫妻已無性生活，她並不在意，而丈夫是選擇在廁所裡手淫解決慾望，2人間的交集只剩孩子，彼此也互相信任尊重，從不會看彼此手機，但她近日卻發現丈夫「有異狀」。

女網友與丈夫已3年無性生活，她發現丈夫與「公司同事老婆」互傳訊息，懷疑對方外遇，但網友卻認為「也許就是妳不給他，才會產生這種事」。（翻攝自臉書「靠北婚姻－社團討論區」）

該丈夫日前拿手機向原PO問問題時，手機畫面突然跳出「丈夫同事老婆」的訊息，丈夫看到趕緊滑掉，但對方又接著傳來數個貼圖，丈夫同樣趕緊滑掉，讓PO相當懷疑，問說「一般正常男生會跟同事的老婆傳訊息嗎？」她坦言若真的出軌就是離婚，她只希望3個孩子能好好地長大成年。

其他網友留言「2、3年沒性生活，這真的有點離譜」、「也許就是妳不給他，才會產生這種事，不過既然外面有人，在廁所打手槍可能就是假的」、「看起來妳不在意的性生活他在意，那你有在意他的需求嗎？彼此有溝通嗎」、「沒性！事出必有因」、「只想到自己，一切都是對方有鬼，對方有錯，你都沒問題？」