據美國之音報導，美國國會參議院軍事委員會共和黨籍參議員布蕾波恩(Sen. Marsha Blackburn R-TN)昨晚間抵達台灣訪問之後，美國國務院表示，美國國會議員前往台灣訪問行之有年，數十年來都是如此，這符合長期以來獲得兩黨支持的美國一中政策，北京政府無需過度反應。

參議員布蕾波恩是繼美國國會眾議院議長裴洛西、民主黨參議員愛德華·馬基和印第安納州共和黨州長侯康安（Eric Holcomb）訪問台灣之後，最新訪問台灣的美國政要。這也是八月份以來，第四個抵達台灣訪問的美國政要代表團。

報導稱，美國國務院副發言人韋丹·帕特爾美東時間25日告訴記者：「美國國會議員和民選官員前往台灣訪問行之有年，幾十年來都是如此，他們並將繼續這麼做。這符合長期以來美國的一個中國政策。有關他們訪問台灣的任何其他細節，我建議您詢問國會代表團。美國繼續以負責任、穩定和果斷的方式行事。幾十年來，歷屆美國政府對台灣的政策維持一致，我們仍然致力於美國的一個中國政策。美國將繼續採取冷靜和果斷的措施，維護地區的和平與穩定並按照我們一貫的政策支持台灣。」

中國大陸從未排除使用武力控制台灣的可能性。多位美國政界人士本月訪問台灣，引發中國的強烈反應。

中國大陸在台灣附近舉行軍事演習，頻繁派遣軍機跨越台海中線，並且以前所未有的規模對台灣施加軍事壓力。對此，美國國務院和國防部官員們說，中國不斷試圖改變台灣海峽現狀，而這個現狀維繫兩岸過去幾十年來的穩定。美國密切關注，也將繼續致力於維護這個地區的穩定，因為這符合美國以及盟友的利益。

在五角大樓，美國國防部主管國防政策的副部長科林·卡爾表示，中國在台灣附近的頻繁軍事活動，已經成為台海的「新常態」。

美國副國防部長卡爾說：「美國將繼續在空中、海上、任何地方開展國際法允許的活動，包括自由航行、台灣海峽過境和其他活動。我們對此的看法是：中國以美國議長（裴洛西）的訪問為藉口製造危機、並設定新常態。我們需要做的是表明美國和國際社會其他成員不會被脅迫。」