衛生習慣總是家庭爭吵的導火線，有網友抱怨婆婆號稱有潔癖，但平時吃飯時總是用自己沾滿口水的筷子夾菜，她無奈表示婆婆近日把番薯咬一咬又丟回鍋子裡，不知道的人就拿起來吃，她好心勸說，婆婆竟回「吃我口水是榮幸」。聽到這段句話，讓該位網友簡直氣炸，不知日子未來怎個過下去。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的婆婆號稱有潔癖，但平時吃飯時總是用自己沾滿口水的筷子夾菜，近來甚至把咬過幾口、有牙印的番薯放回鍋子裡，不知道的人就又拿起來吃了。

原PO表示，婆婆曾向她抱怨，跟妹妹吃完飯剔牙時，菜渣飛到隔壁的妹妹碗裡，被妹妹嫌「大姐，妳渣飛到我碗裡了」，聽完原PO忍不住直言「「妳不能去洗手間用嗎？人家大家還在吃耶，實在不行妳也歪一邊遮蔽一下嘛。」沒想到婆婆竟回答「怕什麼，她小時候還不是吃我口水長大的，現在才這麼有出息。」又表示「我帶那麼多小孩，誰沒吃過我口水，吃我口水是榮幸，你看看小阿姨家兩個兒子，吃過我口水的多有出息。」另原PO無語表示，只能抬頭看蒼天。

網友抱怨婆婆自稱有潔癖，但衛生習慣實在很差。(翻攝臉書毒姑九賤婆媳討論區)

貼文曝光後，不少網友直呼噁心、想吐，留言「自我感覺良好！最討厭這種長輩」、「當她的口水，是大悲咒水嗎」、「極品奇葩」、「我無法苟同，先不說出息不出息，不噁心嗎」、「光是想到那畫面就想吐」。