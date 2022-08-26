社交距離APP多了新功能。（圖／指揮中心提供）

社交距離APP多了新功能。（圖／指揮中心提供）

本土疫情再度增溫，中央流行疫情指揮中心今天表示，目前國內有1000萬人次下載台灣社交距離App，為提升民眾使用意願，目前已和「確診個案自主回報系統」整合，方便確診者上傳接觸資料，但民眾需更新至最新版本App才能使用新功能。

指揮中心表示，「台灣社交距離App」已於8月8日發布最新版本，新增優化功能為：配合「COVID-19確診個案自主回報系統」簡化隨機碼上傳操作，目前民眾可於App Store及Google Play雙平台進行更新(版本v2.3.0)。

過去民眾使用台灣社交距離App上傳隨機ID，必須先索取驗證碼，並於取得簡訊後15分鐘內完成上傳。指揮中心資訊組副組長龐一鳴表示，過去自主回報系統和App上傳接觸資料是分開的，比較不便，而最新版本已將兩者整合，無論是透過電腦或手機填寫自主回報系統，都可快速完成上傳接觸資料。

龐一鳴說明，如果使用電腦版自主回報系統，填寫到特定步驟時，就會出現QR碼，利用手機掃碼就可以快速帶入資料；如果是在手機填寫自主回報系統更方便，系統會顯示詢問「是否同意上傳隨機碼」，點選同意後，就會直接進入台灣社交距離App，可以直接完成上傳。

指揮官王必勝表示，這次App改版幾乎是一鍵完成，如果民眾在APP上看到有接觸情形，且自身有症狀，就應該及早採檢，希望大家多加利用。指揮中心呼籲，鑒於我國本土疫情仍持續發展中，籲請已安裝「台灣社交距離App」之民眾儘速更新，並鼓勵未安裝民眾下載使用，指揮中心持續積極推動各種科技防疫措施，請全民於疫情期間配合政府防疫作為，共同為維護國內防疫安全努力。