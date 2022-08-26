民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今日（26）早上與桃園市市長鄭文燦、競總總幹事黃世杰總幹事，一起去楊梅市場掃街道。現場多家攤商塞給鄭蒜苗、粽子，菜頭，象徵「包中」、「好彩頭」祝福，讓他相當開心。鄭也預告，明晚6點半將與總統蔡英文在原楊明（楊梅）夜市合體，歡迎所有「桃園隊」隊友一同來集合。

鄭運鵬今日在臉書發文表示，他一早和鄭文燦、黃世杰一起去楊梅市場掃街拜票，現場好幾家攤商朋友塞給他蒜苗、粽子、菜頭，謝謝大家給他的「包中」、「好彩頭」祝福。

鄭運鵬指出，接下來是選戰的重點，他們的起跑相對會變得比較緊湊一點，他也會加快腳步，讓大家認識他。除了最近在南桃園的活動會較多一些，未來更會全桃園跑透透，與各位朋友相見歡。

不僅如此，鄭運鵬更預告，蔡英文也將來到楊梅，與楊梅的鄉親見面。明日晚上6點半在原楊明（楊梅）夜市，歡迎各位桃園隊隊友一同來集合，讓大家一起運轉桃園，讓總統看看桃園隊的團結正能量。