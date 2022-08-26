基隆市政府表示，考量學童開學在即，市府自27日起，在基隆港務分公司開設大型接種站，上午開放5歲至17歲學童接種，下午則提供6個月至5歲幼童疫苗，呼籲家長「有疫苗，先來打」，讓孩子及早形成防護力。

基隆市政府表示，27日上午8時30分至11時30分，將提供5到11歲及12到17歲的學童接種mRNA疫苗。基隆市府提醒家長，5歲至11歲的第一、二劑須間隔4到8周；12到17歲的第一、二劑須間隔滿12周以上；追加劑僅提供BNT疫苗，須間隔21周以上。

另外，接種時記得攜帶健保卡，第二劑以上接種者加帶黃卡，若發燒等急性傳染病症狀或染疫未滿3個月者，暫緩接種。

27日下午1時30分至4時30分，接種站將提供6個月-5歲幼童施打BNT幼兒疫苗。此外，接種站還於8月28日、9月3、4日三天的上午8時30分到11時30分、下午1時30分至4時30分，上下午時段開放免預約接種。前來接種者，即送3個兒童口罩。

此外，基隆市政府叮嚀，考量本市居家照護關懷包階段性任務達成，本市防疫關懷包，將於8月27日起退場，若需血氧機及快篩試劑，仍可請親友於上班時間到衛生所領取，若遇周休假日，衛生所假日上午加班服務民眾。