桃市府原住民族行政局將舉辦原住民族聯合豐年節「Ahowiden（感恩）」，9月3至4日在桃園陽光劇場熱鬧登場。（蔡明亘攝）

原住民族聯合豐年節當天會有年度主題曲千人共舞。（蔡明亘攝）

吳豪挺盼透過歌曲，讓在外工作的遊子憶起家鄉，感受豐年祭慶典氛圍。（蔡明亘攝）

桃市府原住民族行政局將舉辦原住民族聯合豐年節「Ahowiden（感恩）」，9月3至4日在桃園陽光劇場登場，除各族展演、千人共舞外還有傳統舞蹈比賽。今年也首次辦理主題曲徵選，由來自台東的吳豪挺創作〈Cecay a mihecaan 一年一度〉獲選，苦熬10年終於被看見，他盼透過歌曲讓遊子憶起故鄉，拋開壓力感受慶典氣氛。

因疫情停辦2年，桃市原住民族聯合豐年節將熱鬧回歸，原民局表示，今年活動首日延至晚間開始，將邀請多位原住民族藝人與舞團接力演出，並安排年度主題曲千人共舞及星夜光雕秀等，第2天將舉辦傳統舞蹈競賽，2天活動均設有原民美食攤位與文創市集。

原民局長林日龍說明，經各族群領袖商量，將今年主題訂為「感恩」，盼透過展現原住民族精神，讓疫情盡快離開台灣，民眾回歸正常生活，且舞蹈比賽也以感恩為主軸，期待參賽隊伍能以此呈現精采表演，且豐年節不只是阿美族的活動，各族群展演皆有呈現，讓桃園各族原民文化不只拉力也有推力。

今年原民局首次辦理主題曲徵選，經過全台原民音樂創作者激烈競爭，最終由來自台東阿美族與排灣族的吳豪挺以歌曲〈Cecay a mihecaan 一年一度〉獲選首支年度主題曲，今記者會中也特別頒發5萬元獎金勉勵。

「創作音樂10年，終於被看見！」吳豪挺分享，他與另名女歌手阿布絲共同演唱這首歌，幸運獲選桃園年度主題曲，創作靈感來自阿美族豐年祭，盼在外工作的遊子能返鄉參與，拋開任何煩惱與不愉快，回到家鄉與親朋好友牽手圍圈、跳舞唱歌，感受盛典氛圍，曲風特別使用年輕人喜愛的現代音樂元素EDM（電子舞曲），融入傳統原民音樂擦出新火花。

吳豪挺也提到，雖然創作這條路非常辛苦，但每每想起啟發他的歌手張惠妹，就會重拾動力前進，這次非常開心自己的音樂能受重視，宛如夢一場，未來希望將多元曲風例如爵士、倫巴或雷鬼等，和傳統原民音樂結合，努力朝金曲獎目標邁進。