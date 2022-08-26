年底九合一選舉越來越接近，全台六都的選情更是越來越白熱化，也受到許多民眾關注。對此，資深媒體人鄭師誠就在網路上預測，未來六都的選情發展，除了分析了台北、新北、桃園的選戰之外，更直言「高雄陳其邁、台中盧秀燕、台南黃偉哲鐵定是穩的」，引發討論。

鄭師誠17日在網路節目《命運好好玩》中表示，現在年底大選的焦點依舊是在桃園，桃園從林智堅換成鄭運鵬，而蔡英文當時堅持不「換堅」，就是因為上一任總統的尾巴，她被自己的行政院長賴清德挑戰，那時候賴清德的民調比蔡英文總統高很多，可是蔡總統堅持自己的意志，最後賴清德在黨內的民調輸得一塌糊塗，後來擔任副總統，而蔡英文之後也一路順遂，這也讓蔡英文總統認為「只要我堅持自己的意志，一定沒有不成功的事」。

鄭師誠坦言，所以這次林智堅的論文事件，雖然台大要撤銷林智堅的碩士學位，但蔡英文總統仍然選擇挺到底，導致年輕人支持的民調流失，鄭師誠也直言「如果蔡英文繼續挺林智堅，桃園或許會選得贏，但其他地方會屍橫遍野，所以後來就換堅了」。鄭師誠也直言，張善政現在就穩扎穩打，但要看兩岸之後未來的狀況，目前張善政民調領先鄭運鵬，但鄭運鵬被說成林智堅2.0，所以許多人會認為「鄭運鵬跟林智堅沒什麼不一樣」。

鄭師誠更接著說「台北市如果由誰（哪個黨）拿下，那2024大概他們就穩了」，而陳時中則會受到「論文門」風波影響，內傷非常嚴重，蔣萬安就坐收漁利。而黃珊珊唯一的利基就是疫情，但現在的狀況對她來說比較沉潛一點，因為大家都被「論文門」風波吸走，很少有人在談論疫情。

最後鄭師誠也預言了新北市的戰況，他指出，雖然民進黨林佳龍民調落後，但他的任務其實是「逼著侯友宜做完這一個任期，就是如果選上之後，要做超過2024，免得他出來選2024總統」，他要把侯友宜鎖在第二任期，這樣不管是民進黨誰出來選2024，當選機率非常高。而其他三都，鄭師誠認為，高雄陳其邁沒有問題、台中則是盧秀燕，台南雖然有謝龍介，但黃偉哲還是穩穩的。