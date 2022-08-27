男團原子少年「ATB水星」26日宣告將以全新團名「AcQUA源少年」出道，誓將比肩超越日韓男團，成員們包含黃莑茗、須弘道、李秉諭（貢丸）、林毓家、盧佾暘共五位成員。他們驚喜預告將在10月推出全新音樂作品，全力衝刺籌備，朝著心中的夢想更接近一步。

「AcQUA」是源自於義大利文中的水，延續並保留水星的形象，也象徵著五位成員懷抱著對於舞台的初衷與熱情，繼續向前邁進。另外AC也有交流電的意思，AcQUA代表著水與電結合，團員們隨時都充滿能量，用音樂感動大家；而中文名「源少年」，水的元素再加上原子少年的原，組成了源這個字，象徵全新版本的少年們。

成員中英文程度最好的須弘道也擔任起英文小老師，趁空檔教導團員們唸出正確AcQUA英文發音，他表示：「英文讀音很簡單好記，一聽就記下來了。我也希望我們就像是團名中寓意的水一樣，能夠適應在各種容器中，代表著可塑性很高，能夠不斷嘗試與挑戰各種音樂風格，也能完美詮釋消化，在舞台上展現給大家看。」

AcQUA源少年的成員們現在都是學生的身分，成員們陸續在8至9月開學，對於時間掌控相當自律，平時工作一有空檔，就會捧著書本認真讀書、做筆記，努力向學。儘管行程忙碌，成員們仍然認真抽空參與TDI台灣夢幻學院的課程，平日學校下課後，就趕往公司上演藝圈相關課程，從主持、口條、樂理、發聲課等多方培養提升實力，不斷充實自身能力，做足準備，仔細規劃每天日程安排，事業與課業兩邊兼顧。近日也密集排練8月27日麗寶樂園舉辦的「麗寶夏日演唱會」演出。