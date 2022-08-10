男團選秀節目《原子少年》播出後好評不斷，累積了大批忠實粉絲，9日種子音樂搶先在原子少年投票選出的人氣團公布之前正式宣告「水星」加盟種子音樂。「水星」出道團員包括隊長黃莑茗、林毓家、盧佾暘、李秉諭（貢丸）、須弘道五位成員。

團員們皆表示相當興奮，期待與種子音樂合作能激盪出不一樣的音樂火花。「水星」與其他星球團體相比年紀較小，可塑性極高，平均年齡僅 17歲，散發著少年獨特的青春魅力，舞台上唱跳實力也備受關注，堪稱最有潛力的星球少年。

團員林毓家表示：「我之前沒有學過歌唱，覺得一切都很新鮮，對於我在歌唱上的認知提升很多，有明確方向矯正自己的發音。」須弘道認為課程相當受用：「能和這麼專業的老師上課進步超多。課程能提升自我，也能更有效率地做事情。」盧佾暘則認為樂理的課程相當受用，「對我了解音樂有很大的幫助，現在有一些基礎樂理理解能力。」水星團員們跟唱片公司許願，希望出輯發片後能有更多的機會與粉絲們近距離互動，因為有粉絲們的支持等同於給予他們更多力量，讓團員們更無懼並努力衝刺勇往邁進新階段。

「水星」團員們正在卯足全力密集練唱、練舞，積極籌備即將到來的原子少年演唱會「原來的少年」演出，將在8 月 12至 14 日在台北國際會議中心表演，透露演唱會上將有很多巧思，期待能帶給粉絲們最完美的演出。