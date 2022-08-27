西雅圖水手將與超級新秀「J-Rod」胡力歐羅德里格茲（Julio Rodriguez）簽下豐厚的續約，保障金額是13年2.1億美元（新台幣63億），如果滿足一切激勵獎金條件，最大金額將會增加到18年4.7億美元（新台幣142億），刷新大聯盟合約總值的紀錄！

今年21歲的J-Rod在4月開季登上大聯盟，打了108場比賽，他在小聯盟時已是備受期待的超級新秀。續約基本價碼（包括今年）是8年1.2億美元，如果水手放棄球團選項，J-Rod有球員選項可以延長5年9000萬美元，即是13年2.1億美元的「樓地板」。

如果水手行使球團選項，最少必須追加8年2億美元。依據激勵條款，J-Rod若是在MVP票選多次取得高排名，價碼還會不斷增加，直到最大的10年3.5億美元，合計是18年4.7億美元的「天花板」。J-Rod想要全拿的話，他必須獲選兩次美聯MVP，或是4次在MVP票選獲得前5名。

這種簽約方式對雙方都比較公平，假使J-Rod未來表現不如預期，水手只需支付一般外野手的價錢。J-Rod真有本事打出MVP身價，他也能夠領取應得的高薪，並且合約包含不可交易條款，讓J-Rod專心打球。J-Rod本季打擊率0.269，總攻擊指數0.799，繳出20轟、64打點、23次盜壘。他首季就入選明星賽，還在全壘打大賽總計敲出81轟拿下第2名。